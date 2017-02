Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Jahrelang erhitzte die bärtige Kunstfigur die Gemühter, jetzt dürfte es der Bärtigen an den Kragen gehen. Ihr Erfinder selbst, will sie in Pension schicken. "Ich brauche sie nicht mehr", erzählte der 28-Jährige der "Welt". Conchita habe mit dem Sieg im Song Contest alles erreicht."Ich habe das Gefühl, eine neue Persona schaffen zu wollen", verriet Neuwirth dem deutschen Medium. Vorher will er mit Conchita noch ein zweites Album herausbringen. Es soll noch 2017 erscheinen.Schon jetzt kleide er sich männlicher, bald will er sich ganz seinem eigentlichen Geschlecht zuwenden. Er habe nie eine Frau sein wollen. Ja, er liebe Männer, aber als Mann.Nun müsse er sich neu finden und erfinden. "Ich suche das, was ich richtig gut kann. Ich kann von allem ein bisschen, das ist mein Problem."red.