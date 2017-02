Rolls-Royce Silver Shadow Diese Karosse bietet Luxus in Zeitlupe

Skurriler Streit um Alpine A310 Kärntner klagt Käufer: Oldtimer bezahlt, aber nie abgeholt

Laut Angaben des gewerblichen Verkäufers handelt es sich um einen auf "Neuwagenniveau restaurierten Käfer, der an der Außenseite blank geschliffen sowie klar lackiert und innen in Weiß lackiert wurde. Die Innenausstattung wurde nach Kundenwunsch in cremefarbenem Echtleder angefertigt".Diese Spezialausführung soll Johann Lafer persönlich in Auftrag gegeben haben. Der Verkäufer weist darauf hin, dass bei diesem Auto technische Teile wie zum Beispiel Auspuff, Radzylinder, Bremsen sowie alle Dichtungen, Leitungen und der gesamte Kabelbaum erneuert wurden.Der Verkaufspreis liegt bei 30.000 Euro.