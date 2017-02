13-jährige Kronprinzessin Amalia wird gemobbt

An Amalias Schule Prinzessinnen-Bodyguard vergisst Pistole am Mädchenklo

Die 13-Jährige wird wegen ihres Gewichts gemobbt, so kommentieren einige User im Netz Fotos der Kronprinzessin mit Kommentaren wie "Ach, was ist die Amalia dick!" oder "Hey Amalia, was hältst du davon, dich mal gesund zu ernähren?". Außerdem wird die Teenagerin von einigen Hatern beleidigend als "Prinzessin Übergewicht" betitelt.Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" nimmt die junge Prinzessin nun in Schutz und veröffentlichte eine Art "Liebeserklärung" an Amalia. Darin steht unter anderem: "Du bist Prinzessin Sonnenschein. Das schönste Mädchen im ganzen Land!"Dass die Kinder des niederländischen Königspaares schon alleine aufgrund ihrer Herkunft immer in der Öffentlichkeit stehen werden, lässt sich nicht vermeiden, auch wenn die Eltern von Amalia und ihren beiden jüngeren Schwestern Alexia und Ariane versuchen, ihren Töchtern ein möglichst unbeschwertes und "normales" Leben zu bieten.Bleibt zu hoffen, dass sich Hater im Netz ein Beispiel an dem "Telegraaf"-Artikel nehmen und die bösen Kommentare künftig unterlassen - und vor allem, dass sich Amalia die fiesen Worte nicht zu Herzen nimmt.