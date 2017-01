Prinz Philip allein beim traditionellen Kirchgang am Neujahrstag (Foto: imago )

Das ist mehr als unüblich für die am längsten regierende Monarchin. Wegen einer Erkältung ließ die 90-Jährige gleich zwei Gottesdienste ausfallen. Viele Briten glauben, Queen Elisabeth II hat mehr als eine Erkältung."Die Queen fühlt sich noch nicht bereit, einen Gottesdienst zu besuchen, und ist weiterhin dabei, sich von einer schweren Erkältung zu erholen", so ein Sprecher am Sonntag. Der Palast versuchte, die Ängste der Bevölkerung zu zerstreuen: Sie "sei auf den Beinen" und "es gehe ihr gut", hieß es immer wieder.Laut BBC war die Königin aber bereits seit zwölf Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Die Queen und ihr Mann Prinz Philip (95) reisten verspätet zu ihrem traditionellen Aufenthalt zu Weihnachten nach Sandringham an. Statt mit dem Zug reisten sie mit dem Hubschrauber an. Grund: Beide litten an einer Erkältung. Von dieser hat sich die Queen aber noch immer nicht erholt, ganz im Gegensatz zu ihrem Mann, er nahm bereits am Gottesdienst am 25. Dezember teil.