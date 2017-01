Extreme Kontrollen Trump befiehlt Einreisestopp für Muslime aus 7 Ländern

"Seine vielfach belegte Frauenfeindlichkeit und seine Obszönitäten disqualifizieren Donald Trump, von Ihrer Majestät der Königin sowie dem Prinzen von Wales empfangen zu werden", heißt es in. Und die trifft anscheinend einen Nerv im Vereinigten Königreich. Denn innerhalb weniger Tage haben fast 1 Million Menschen das Anliegen unterzeichnet.So muss sich nun das Parlament mit der Petition auseinandersetzen. Auslöser für die Online-Petition war eine Einladung Trumps der britischen Premierministerin Theresa May, die am Freitag bei Trump in Washington war.Nach dem vom US-Präsidenten beschlossenen "Muslim Ban" äußerte sich Sadiq Khan, der muslimische Bürgermeister Londons, dazu: "Wir sollten Präsident Trump nicht den roten Teppich ausrollen. Nicht, solange der grausame und beschämende Bann aufrecht ist".