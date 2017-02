Britische Royals laufen für den guten Zweck um die Wette

Schluss mit Fernbeziehung Meghan zieht zu Prinz Harry

Die Veränderungen des Umzugs Prinz George und Prinzessin Charlotte: Vom Land in die Stadt

Queen-Enkel will Marathon laufen Herzogin Kate macht sich über Prinz William lustig

Die Stiftung "Heads Together" unterstützt Menschen darin, sich bei seelischen Problemen an die richtigen Stellen zu wenden.Bei einem Wettlauf im Rahmen der Charity Aktion versuchte Prinz William zunächst seine Gattin Kate mit kleinen Tricks aus dem Rennen zu nehmen. Am Ende war jedoch Bruder Harry als Erster im Ziel. Sichtlich Spaß an dem Rennen hatten alle drei Mitglieder der britischen Königsfamilie, wie die Bilder oben zeigen.