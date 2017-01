Dank Prinz Harry und Meghan boomt Norwegen als Reiseziel

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Analysen zeigen, dass die Google-Suchen nach "Tromvik Lodge" - das Luxusapartment, in dem der britische Prinz und seine Freundin übernachtet haben - plötzlich um mehr als 200 Prozent angestiegen sind. Damit nicht genug: Auch das Interesse an der Währungsumrechnungsrate ist schlagartig um 300 Prozent gewachsen.Dies unterstreicht einmal mehr das große öffentliche Interesse an der Romanze von Prinz Harry mit der Seriendarstellerin , die wie ein modernes Märchen anmutet.Wie die Einheimische Julie Lilanda gegenüber "People" enthüllte, seien Harry und Meghan "sehr diskret" während ihres Liebesurlaubs gewesen. Das kleine Dorf habe nach ihren Angaben einiges zu bieten: "Wir haben viele Wale und die Nordlichter in Tromvik, was eine tolle Attraktion für Touristen ist." Ein anderer Anwohner erklärte, dass der Ort perfekt für einen romantischen Urlaub zu zweit sei: "Es ist ein sehr pittoresker Platz mit einer Panorama-Aussicht auf das Meer. Zu dieser Jahreszeit ist die Bucht sprichwörtlich voller Wale."