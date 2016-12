Queen sagte krank ab So süß war Prinz George beim Besuch der Christmette

Beide sind krank Queen Elizabeth und Philip verschieben Weihnachtsausflug

Schwerer Schicksalsschlag Queen Elizabeth trauert um ihre Kindheitsfreundin

First Couple in England Donald & Melania Trump: Einladung von der Queen

Treuer Begleiter wurde eingeschläfert Queen Elizabeth II. trauert um Corgi Holly

High im Dienst Drogenskandal um ranghohen Major der Queen

Umfrage zur Thronfolge 25 Prozent der Briten wollen Charles nicht als König

Zum ersten Mal seit fast 30 Jahren verpasste die Monarchin den Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag. Der Grund dafür war eine schwere Erkältung, wie der Buckingham Palast mitteilte. Wegen der Krankheit musste kurzfristig auch die Abreise zum Schloss Sandringham verschoben werden.Die Mitteilung des Palastes scheint möglicherweise der Aufhänger gewesen zu sein, weshalb am Abend des 29. Dezembers plötzlich die Nachricht im Internet kursierte, Queen Elizabeth II. sei verstorben. Ein Fake-BBC-Account auf Twitter brachte die Meldung in Umlauf und sorgte damit für einen Schockzustand unter Royal-Fans auf der ganzen Welt.Der Post wurde des Öfteren geteilt und immer wieder kam die Frage auf, ob die Todesmeldung denn nun wahr sei. Dem war Gott sei Dank nicht so, weshalb der Account nur wenig später gesperrt wurde.Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Queen Elizabeth II. auf Twitter für tot erklärt wurde. Wie "mirror.co.uk" mitteilte, hatte eine "echte" BBC-Redakteurin im vergangenen Jahr gezwitschert, dass die Königin gestorben sei. Wenig später habe sie zurückgerudert, sprach von einem "Fehlalarm" und hat ihren Tweet wieder gelöscht.Ein Sprecher der BBC erklärte anschließend, dass im Studio ein Nachruf geprobt worden sei und darauf die Meldung versehentlich abgeschickt worden sei.