Happy Birthday, Prinzessin Leonore!

Schwedische Prinzessin Prinzessin Madeleine schreibt ein Kinderbuch

Ehemann von Prinzessin Madeleine Chris O'Neill verärgert mit Trump-Post den schwedischen Hof

Madeleines Tochter Leonore Verliert schwedische Prinzessin ihren Thronanspruch?

"Herzlichen Glückwunsch, süße Leonore! Du bringst uns jeden Tag zum Lächeln!", steht unter den niedlichen Fotos der schwedischen Prinzessin, die auf dem offiziellen Facebook-Profil von Madeleine geteilt wurden.Geboren wurde die Tochter von Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill (42) am 20. Februar 2014 in New York City. 2015 erblickte ihr kleiner Bruder Nicolas das Licht der Welt, im Herbst desselben Jahres folgte der Umzug nach London.