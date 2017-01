Royale Affäre Prinz Charles: Camillas Schwester bekam Schweigegeld

The Duchess of Cornwall appears as the #500Words Fairy Godmother for the launch of @BBCRadio2's writing competition. https://t.co/4OWD6Ek8Mm — Clarence House (@ClarenceHouse) 16. Januar 2017

Als gute Fee schwirrt Herzogin Camilla nun in einem Zeichentrick-Film herum, der Kindern zu einem Geschichten-Wettbewerb animieren soll. Die 69-Jährige lieh ihrer neuen Rolle sogar ihre markante Stimme und sagt im Video unter anderem "500 Worte - bist Du bereit für ein Abenteuer?"Die Ehefrau von Prinz Charles ist Ehren-Jurorin des von BBC2 ausgeschriebenen Wettbewerbs, bei dem fünf bis 13-jährige Kindern in 500 Worten eine Geschichte schreiben sollen. Seit Jahren engagiert sich die 69-Jährige für Kinderliteratur und setzt sich dafür ein, dass mehr und öfter zum Buch gegriffen wird.Im letzten Jahren war Camilla bereits in einem Trailer-Video zu sehen. Damals wurde sie ebenfalls animiert und trug einen grünen Mantel. Heuer verzaubert sie in Blau.