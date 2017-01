Queen-Enkel will Marathon laufen Herzogin Kate macht sich über Prinz William lustig

Happy Birthday Herzogin Kate feiert ihren 35. Geburtstag

Für die Vorschule Prinz George muss umziehen

Unroyales Accessoire Herzogin Kate: Darum trägt sie immer ein Pflaster am Finger

Auftritt in Babyblau So schön ist Kate dank der Schwangerschaft

Von AleXsandro Palombo Herzogin Kate ist jetzt eine Simpsons-Figur

Grund: Ihre Anwesenheit würde den anderen Stars die Schau stehlen. Ein Insider berichtete: "William wurde in den letzten zwei Jahren stark von der Filmindustrie dafür kritisiert, dass er die 'BAFTAs' verpasst hat, obwohl er unser Präsident ist. Deshalb hat er klargestellt, dass er dieses Jahr kommen will und sogar Kate mitbringt."Dies sei ein "Zeichen seiner Hingabe für die 'BAFTAs'" und würde für "Schlagzeilen in der ganzen Welt" sorgen. Doch nun seien Bedenken aufgetaucht: "Die ältere Belegschaft meinte, dass Kates Anwesenheit total von den ganzen Filmstars ablenken würde."Ein weiterer Insider erzählte der Zeitung "The Sun": "Die meisten Leute denken, dass William sich durchsetzt und Kate mitbringt. Aber es hat für eine unbehagliche Stimmung gesorgt, weil ihre Anwesenheit nie in Frage gestellt hätte werden sollen."Die "BAFTA"-Vorsitzenden stellten jedoch am Montagabend, den 23. Januar klar: "Es ist komplett unwahr, dass 'BAFTA' vorgeschlagen hat, dass unser Präsident alleine kommen soll." Die Anwesenheit der Herzogin sei höchst willkommen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Mutter von George (3) und Charlotte (1) nach dem ganzen Drama überhaupt noch Lust hat, auf dem Event aufzukreuzen.