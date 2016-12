Herzogin Kate mit Pflaster am Finger (Foto: Photo Press Service)

Die Frau von Prinz William (34) zählt zu den absoluten Stil-Vorbildern und erreicht mit ihren Kleidern oder Accessoires in Sekundenschnelle einen "Must Have"-Status. Doch immer wieder zeigt die die Herzogin mit einem etwas ungewöhnlichen Hand-Schmuck.Die Hände von Catherine bieten normalerweise ein gepflegtes Bild von perfekt manikürten Nägeln in softem Nude-Nuancen und makellos zarter Haut. Aber eine Sache kann die Herzogin nicht verbergen: Die zahlreichen Pflaster an ihren Fingern. Die Stelle wechselt, doch irgendwo sind scheinbar immer wieder kleine Wunden, die versorgt werden müssen.Beim Kirchengang in Bucklebury strich die zweifache Mutter ihrer Tochter Charlotte sanft über den Kopf und gab damit den Blick auf ein Pflaster am Daumen frei. Auch im Februar trug sie zu einem hellblauen Mantel ein Pflaster um den Zeigefinger.Im November war es abermals der royale Daumen, der geflickt werden musste.Die Hände von Herzogin Kate scheinen einiges aushalten zu müssen, was im königlichen Job, wo Winken und Händeschütteln zum Handwerk gehören, natürlich fatal ist.Ein Hobby der Schwiegertochter von Prinz Charles ist bekannt, doch dies dürfte allerdings kaum für verwundete Finger sorgen: Catherine gehört zu den vielen Briten, die Malbücher für Erwachsene mit Farben ausmalen.Wie auch immer sich Herzogin Kate die Blessuren zugezogen hat, Handschuhe wären ein guter Schutz vor weiteren Verletzungen. Die Queen schwört schließlich seit Jahrzehnten darauf.