Seit mehr als zehn Jahren steht Catherine Elizabeth Middelton - so ihr vollständiger Mädchenname - im Rampenlicht. Mit ihrer ungezwungenen und natürlichen Ausstrahlung zählt die Ehefrau von Prinz William zu den beliebtesten Royals des britischen Königshauses.Trotz des riesigen Interesses der Öffentlichkeit ist nur wenig über das Privatleben der Herzogin bekannt. Daher fragen sich nun die Fans und Medienvertreter, ob Kate ihren Geburtstag mit einer riesigen Party feiern wird. "Dazu gibt es keine Informationen", betont ein Palast-Sprecher auf Anfrage.Herzogin Catherine wurde am 09. Jänner 1982 in Großbritannien geboren. Ihre Eltern arbeiteten zunächst bei der Fluggesellschaft British Airways. 1987 gründeten sie dann einen Versandhandel für Partyartikel und wurden damit reich. Kate ging daher auf die besten Privatschulen und genehmigte sich danach ein Sabbatjahr bevor sie mit ihrem Studium der Kunstgeschichte anfing.Ihren Mann Prinz William lernte sie an der Universität kennen, wo sie gemeinsam in einer WG zusammen wohnten. "Wir wurden recht früh enge Freunde", sagte Kate einmal in einem Interview. Zwischendurch trennte sich das Paar, da die ständigen Beobachtung durch die Medien den beiden zu sehr zugesetzt hat. Doch ihre Liebe hatte noch eine Chance, denn am 29. April 2011 heiratete das Paar in der Kirche Westminster Abbey. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte