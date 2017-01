Herzogin Catherine und Prinz William in Kanada (Foto: photopress.at)

Scheinbar angespornt von seiner Schwägerin Pippa Middelton hat der 34-jährige Royal geplant, heuer noch einen Marathon zu laufen. Diese Neuigkeit verriet der britische Journalist Sean Fletcher: "Ich habe mit ihm geplaudert und er hat versprochen einen Marathon in Kenia zu laufen."Über seine sportlichen Ambitionen kann Ehefrau Kate nur schmunzeln. Die Herzogin habe bei dem Gespräch die Augenbrauen hochgezogen und gesagt: "Das glaube ich erst, wenn ich es sehe." Da hat scheinbar jemand wenig vertrauen in den Sportsgeist ihres Mannes.Doch der Queen-Enkel hat zumindest das Potenzial die 42,296 Kilometer zu überstehen. Vor einigen Jahren sagte William nämlich in einem Interview: "Wir sind sehr konkurrierend. Sie schlägt mich im Tennis und Skifahren, aber ich bin besser bei allem anderen."