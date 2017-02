Herzogin Kate zog bei den BAFTAs alle Blicke auf sich

Tüll, Blümchen & viel Dekoletté BAFTA Awards 2017: Die gewagten Looks der Stars

Unter den Besuchern der 70. BAFTA Awards in London fanden sich neben zahlreichen Filmstars - wie Emma Stone Nicole Kidman und Casey Affleck - auch die britischen Royals: Herzogin Catherine (35) und Prinz William (34) folgten der Einladung in die Royal Albert Hall - und zogen alle Blicke auf sich.Denn Herzogin Kate erschien in einem figurbetonten, schulterfreien Abendkleid von Designer Alexander McQueen. Es war das erste Mal, dass das Paar sich gemeinsam bei den BAFTAs zeigte. Prinz William hatte zudem eine besondere Aufgabe: Er überreichte dem Komiker Mel Brooks den Preis für sein Lebenswerk.