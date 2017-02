Bald vor Gericht Jetzt fix: Prinzessin Cristina wird angeklagt

Weniger glimpflich endet der Prozess für Cristinas Eheman Iñaki Urdangarin (49). Der ehemalige Handballprofi wurde zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Sechs Millionen Steuergelder soll Urddangarin veruntreut haben. Zudem wurden ihm Betrug, Geldwäsche und Urkundenfälschung vorgeworfen.Im Zentrum der Ermittlungen stand die vermeintlich wohltätige Stiftung "Noos", die Urdangarin mit seinem früheren Geschäftspartner Diego Torres gegründet hatte. Infantin Cristina war Mitglied im Vorstand der Stiftung gewesen, will von der Veruntreuung der Gelder aber nichts gewusst haben. Das zuständige Gericht in Palma de Mallorca gab ihr nun Recht. Der befürchtete Riesen-Skandal für das spanische Königshaus bleibt also aus.