Job: Wer möchte für die Queen zwitschern?

The Queen at the National Cyber Security Centre, part of GCHQ, which is the UK's authority on cyber security working to make the UK the safest place to live and work online #NCSClaunch Ein Beitrag geteilt von The Royal Family (@theroyalfamily) am 14. Feb 2017 um 5:09 Uhr

Queen Elizabeth im Visier Wachmann richtete Waffe auf die Queen: So reagierte sie

Laut "Hello!" soll es für den Twitter-Job gar eine Stellenausschreibung gegeben haben: Der neue Angestellte soll demnach "schnell und dynamisch neue Wege finden, um die Präsenz der Queen in der Öffentlichkeit zu erhalten". Für 37,5 Stunden die Woche gibt es 35.300 Euro im Jahr und ganze 33 Urlaubstage, was per Vertrag geregelt wird.Queen Elizabeth II. ist bekannt dafür, mit der Zeit zu gehen: Immerhin besitzt der königliche Palast bereits eine eigene Instagram-Seite und ist unter dem Namen "The Royal Family" auch auf Facebook zu finden.