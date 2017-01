Die britische Royal-Familie posiert für ein Portrait im Windsor Castle. (vordere Reihe von links nach rechts) Prince Harry, Diana Princess of Wales, Prince William, the Prince of Wales, Queen Elizabeth, (hintere Reihe von links nach rechts) King Constatine of Greece, Lady Susan Hussey, Princess Alexandra, the Duchess of Westminster und Lord Romsey.

Happy Birthday, Lady Di! 10 Dinge, die Sie über Prinzessin Diana nicht wussten

20 Jahre nach dem Tod Prinz William vermisst Lady Di an jedem Tag

"Die Prinzen haben klargestellt, dass dies kein 'royales Familienevent' werden wird. Sie tragen als ihre Söhne für so ziemlich alles die Verantwortung und jeder - einschließlich ihres Vaters -, stimmt darin überein, dass es so sein sollte", berichtet ein Insider der Daily Mail.Genau deshalb haben die beiden auch das letzte Wort, wenn es um die diesjährige Gedenkfeier geht: "Es wird nichts in dem Rahmen wie das Gedenkkonzert, das es damals gab. Damit sind sie als öffentliche Figuren herausgetreten. Jetzt wollen sie Menschen mit ihren Taten helfe, anstatt nur selbst Ansprüche zu stellen. Es gibt jetzt eine ganze Generation, die sehr jung war, als sie gestorben ist und die vielleicht nicht darüber Bescheid weiß, was sie in so einer kurzen Lebenszeit alles erreicht hat".Diana war erst 36 gewesen, als sie am 31. August 1997 durch einen Autounfall in Paris tragischerweise ums Leben kam.