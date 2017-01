Meghan Markle: So unroyal war sie vor Prinz Harry

Schock für den Palast Prinz Harry: Nacktfoto von Meghan Markle veröffentlicht

Im Jahr 2011 heirateteMeghan Markleihren Ex Trevor Engelson im Rahmen einer wilden Strandhochzeit auf Jamaica. In einem schlichten weißen Kleid gab die heute 35-Jährige ihrem damaligen Partner im "Jamaica Inn" in Ocho Rios das Ja-Wort, danach wurde ordentlich gefeiert, wie nun aufgetauchte Fotos beweisen.Auf den Bildern zu sehen ist die US-Aktrice etwa im Bikini beim Trinkspiel oder beim Schubkarrenrennen am Strand. Darüber wird die Queen wohl nicht amused sein.Meghan Markle und ihr Ex-Mann Trevor Engelson waren seit 2004 liiert, zwei Jahre nach ihrer Hochzeit, im August 2013, folgte die Scheidung. Mit Prinz Harry ist die schöne Schauspielerin etwa seit Mitte 2016 zusammen, denn im November hieß es in einer offiziellen Aussendung des Kensington Palace , dass die beiden seit "mehreren Monaten" ein Paar wären.