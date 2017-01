Pippa Middleton: Junggesellinnenabschied in der Schweiz

Im Mai 2017 Pippa Middleton: Der Hochzeitstermin steht fest

"Kate arrangiert gerade ein luxuriöses Wochenende in den Schweizer Alpen", sagt ein Insider gegenüber "Life & Style". "Sie wird mit Pippa und ihren 15 engsten Freunden hinreisen", wird die Quelle weiter zitiert.Die Hochzeit von Pippa und ihrem Verlobten James Matthews (41) soll am 20. Mai 2017 stattfinden. Berichten zufolge wird das Paar nach der kirchlichen Eheschließung in der Saint Mark's Englefield Kirche anschließend mit seinen Gästen zu dem rund elf Kilometer entfernten Elternhaus von Pippa Middleton fahren, um dort den Hochzeitsempfang in einem Luxus-Zelt im Garten abzuhalten.Pippas Nichte Charlotte, das jüngste Kind von Prinz William und Kate, soll eines der Blumenmädchen sein. Doch auch ihr älterer Bruder George soll bei der Feierlichkeit einen eigenen Job bekommen, wie ein Nahestehender zuvor bereits verriet: "Sie planen Prinz George als Pagen ein."