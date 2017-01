Thomas Markle (Foto: Reuters)

Wegen Prinzessin Diana Prinz Harry sieht Afrika als zweite Heimat

Wilde Hochzeitsfotos aufgetaucht Meghan Markle: So unroyal war sie vor Prinz Harry

Romantischer Kurztrip Prinz Harry: Liebesurlaub mit Meghan Markle in Norwegen

Keine guten Nachrichten für Harrys neue Prinzessin: Thomas Markle, der Halbbruder von Meghan Markle (35, bekannt aus "Suits"), stritt sich nach einem Alk-Exzess in Grants Pass (US-Staat Oregon) mit seiner jungen Lebensgefährtin Darlene Blount im gemeinsamen Haus, zog plötzlich eine Waffe und hielt sie der Frau an die Schläfe.Blount sperrte sich panisch in ihrem Badezimmer ein und alarmierte die Cops. Polizisten verhafteten Markle daraufhin wegen unrechtmäßigen Waffenbesitzes und Bedrohung mit einer Waffe. Zwar ist Markle wieder auf freiem Fuß, muss sich aber vor Gericht verantworten.Grund des Ausrasters: Das Paar soll sich über Markles Alkoholproblem gestritten haben. Laut "Daily Mail" soll Thomas auch in seiner gescheiterten Ehe zu viel getrunken haben. "Er wollte in Oregon neu durchstarten", so seine Ex-Gattin gegenüber der Zeitung.