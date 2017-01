Royale Affäre Prinz Charles: Camillas Schwester bekam Schweigegeld

In der Öffentlichkeit hielt Prinz Charles das Bild einer perfekten Ehe mit Prinzessin Diana aufrecht. Doch hinter verschlossenen Türen waren der Sohn von Queen Elizabeth II. bereits mit Herzogin Camilla heimlich liiert.1995 sagte Lady Di in einem Interview, dass sie eine Ehe zu dritt geführt hätten. Nun wird allerdings gemunkelt, ob es nicht doch eher zu viert war.Der Kronprinz soll neben Camilla nämlich noch eine Liaison mit der Unternehmerin Sue Townsend gehabt haben. Dies wird in der Biographie "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life" behauptet."Sie ist absolut erzürnt. Sie hatte immer geglaubt, dass Charles unter ihrer Fuchtel stünde", sagte ein Insider über Herzogin Camilla gegenüber "RadarOnline". Sue Townsend soll damals eines jüngere und schönere Ausgabe von Camilla gewesen sein - besonders das soll die heute 69-Jährige in Rage bringen.Die Herzogin soll Prinz Charles die Avancen gegenüber Barbara Streisand und Catherine Zeta-Jones nachgesehen haben und auch den Kuss mit einem Mann habe sie ihm verziehen, doch nun soll Camilla aber auf Rache aus sein.