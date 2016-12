Herzogin Catherine und Prinz William sind mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte in Kanada (Foto: photopress.at)

Herzogin Kate mit ihren Kindern, Prinzessin Charlotte und Prinz George auf dem Balkon des Buckingham Palace bei der "Trooping the Colours"-Parade zu Ehren der Queen in London.

Queen sagte krank ab So süß war Prinz George beim Besuch der Christmette

Seltene Fotos So süß ist der kleine Prinz George

Royals in Kanada Prinz George stiehlt seinen Eltern die Show

Der Grund für den Umzug: Prinz George (3) soll in London in die Vorschule gehen, er wurde bereits in der Wetherby-Schule eingeschrieben. Die Kosten dafür belaufen sich auf 7.600 Euro im Jahr.Während sich der kleine Prinz demnach bald auf den Ernst des Lebens vorbereiten muss, bewies er zu Weihnachten mal wieder Stil. Kaum trägt der kleine Spross von Kate und William ein neues Shirt oder eine neue Hose, sind die Kleidungsstücke nur wenig später ausverkauft.So entzückend George mit seinen Bermuda-Shorts auch aussieht, machen sich doch manche Fans des kleinen Royals mittlerweile Sorgen um seine Gesundheit - denn selbst bei eisigen Temperaturen zu Weihnachten wurde der Dreijährige mit seinen kurzen Hosen gesichtet.