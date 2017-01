Royaler Partyspaß in Kanada Charlotte und George amüsieren sich königlich

Schließlich kann der royale Nachwuchs vom Apartment im Kensington Palast nicht ganz so rasch ins Grüne wie auf Anmer Hall, wo die kleine Familie bisher gelebt hat. Auf dem Landwohnsitz in der englischen Grafschaft Norfolk herrschte mehr Abgeschiedenheit von der Öffentlichkeit, worauf Prinz William eigentlich sehr bedacht ist.Auch der Kindergarten "Westacre Montessori School", den Prinz George seit Anfang August 2016 besucht hat, soll nach diesen Gesichtspunkten ausgesucht worden sein. Seinem Vater war es stets wichtig, dass er und seine Schwester Prinzessin Charlotte ohne ständigem Medienrummel aufwachsen können.Ab Herbst wird der 3-Jährige vom Kindergarten in eine Schule in London wechseln. Ob es die "Wetherby School" im Stadtteil Notting Hill sein wird, die bereits sein Vater Prinz William und sein Onkel Harry besuchten oder doch eine andere Einrichtung, ist noch nicht bekannt.Neue Freunde muss sich der Bruder von Prinzessin Charlotte in jedem Fall suchen. Eine ganz neue Situation, schließlich besuchte er - zumindest kann man davon ausgehen - nicht jeden Tag den Montessori-Kindergarten. In der Schule muss sich George dann an einen neuen und deutlich strafferen Zeit- und Tagesablauf gewöhnen.Ab Herbst beginnt für die jüngste der Familie ein neuer Lebensabschnitt. Die Ur-Enkelin der Queen kommt in den Kindergarten. Ob sich ihre Eltern bereits eine Einrichtung angesehen habe, wurde noch nicht bekannt gegeben.Mit dem Umzug wollen Prinz William und Herzogin Kate auch mehr royale Aktivitäten und Termine wahrnehmen, wie ein Insider gegenüber dem "Telegraph" berichtet. Der 34-Jährige hat bereits seinen Job als Rettungspilot bei der "East Anglian Air Ambulance" aufgegeben.