Meghan Markles Vater Prinz Harry: Männerfreundschaft mit Schwiegerpapa in spe

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gemeinsam ins neue Jahr Prinz Harry: Silvester mit seiner Meghan Markle

Ins neue (gemeinsame) Jahr sind Harry und seine Meghan in London gerutscht. Schon einen Tag nach Neujahr ist das Pärchen nach Norwegen gereist, um dort ein paar Tage in trauter Zweisamkeit genießen zu können.Der britische Prinz und die amerikanische Schauspielerin sollen sich in Tromso die Nordlichter angesehen, Wale beobachtet und einen Ausflug an einen See unternommen haben.