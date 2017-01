Wilde Hochzeitsfotos aufgetaucht Meghan Markle: So unroyal war sie vor Prinz Harry

"Ich kam 1997 das erste Mal nach Afrika, kurz nachdem meine Mutter gestorben ist. Mein Vater hat meinem Bruder und mir gesagt, dass wir unsere Koffer packen sollen - wir gingen nach Afrika, um all dem zu entkommen. Mein Bruder und ich sind draußen aufgewachsen. Wir schätzen die Natur und alles, was sie zu bieten hat."Auch fast zwanzig Jahre später fühlt sich der Prinz dem Kontinent immer noch auf besondere Weise verbunden: "Hier fühle ich mich mehr wie ich selbst als irgendwo sonst auf der Welt. Ich wünschte, ich könnte mehr Zeit in Afrika verbringen."Gegenüber dem "Town & Country"-Magazin gestand der Rotschopf, dass er dort nämlich das finde, was ihm in seiner Heimat zumeist verwehrt bleibt: Entspannung und Normalität. Genau nach dieser Erfahrung würde er sich sehnen: "Nicht erkannt zu werden, mich selbst im Busch mit den bodenständigsten Leuten überhaupt zu verlieren - Leuten ohne höhere Motive, ohne Agenda, die alles dafür tun würden, um die Natur zu schützen..."Tief bewegt berichtete der Royal: "Ich rede mit ihnen über ihre Jobs, darüber, was sie tun. Und ich lerne so viel."