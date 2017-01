Meghan Markle in New York!

Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, plant der 32-Jährige nach dem Liebes-Trip nach Norwegen bereits den nächsten Urlaub mit seiner Freundin Meghan Markle. Die Schauspielerin und der Queen Enkel wollen gemeinsam in die Schweizer Berge fahren, um den "Tag der Liebenden" miteinander zu feiern.Insider munkelten, dass der Palast bereits eine Sicherheitsüberprüfung für Harrys Lieblings-Ressort in Verbier vorgenommen hat. Einheimische hätten schon Mitarbeiter erkannt, die in den vergangen Jahren bei einem Besuch des Prinzen in dem Skigebiet für Sicherheit sorgten.Die verschneite Landschaft könnte womöglich die perfekte Kulisse für einen Heiratsantrag sein. Dies wird nun zumindest spekuliert.Doch einen Haken gibt es: Der Prinz war bereits mit seiner Ex-Freundin Cressida Bonas in dem Ressort in den Schweizer Alpen. Daher wäre es vielleicht nicht gerade der einfallsreichste Platz für die Fragen aller Fragen.Royal Insider sind sich aber sicher, dass die Beziehung zwischen den beiden immer ernster wird. Schließlich hat Meghan bereits einen großen Teil der königlichen Familie kennengelernt.