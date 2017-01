Die britische Royal-Familie posiert für ein Portrait im Windsor Castle. (vordere Reihe von links nach rechts) Prince Harry, Diana Princess of Wales, Prince William, the Prince of Wales, Queen Elizabeth, (hintere Reihe von links nach rechts) King Constatine of Greece, Lady Susan Hussey, Princess Alexandra, the Duchess of Westminster und Lord Romsey.

"Liebster Dudley, ich habe unser Mittagessen heute so genossen. Es war aus vielen Gründen besonders. Vor allem unsere Unterhaltung am Ende unseres köstlichen Essens. Ich fühle mich jetzt noch viel isolierter als vorher, vor allem, wenn ich sehe, was mit diesem Land und mit dieser Familie passiert", berichtet Prinzessin Diana Weiter erklärt die 1997 tödlich verunglückte Schönheit: "Während den letzten paar Jahren habe ich ein Programm zur Selbstentwicklung gemacht, das mir ein tiefes Verständnis über die gegeben hat, die leiden und die, die Liebe und Unterstützung brauchen - egal, ob es in Hospizen oder auf der Straße ist. Ich habe das Gefühl, dass du an mich glaubst, Dudley, und du hast keine Vorstellung, wie viel mir das bedeutet. Denn ich werde von allen um mich herum konstant missverstanden."Ihren Brief schließt Diana mit den folgenden Worten: "Ich hoffe, dass wir unsere Unterhaltung im Januar weiterführen, wenn das Leben nicht mehr ganz so schnell und hektisch verläuft. Dein Rat ist mir nämlich sehr wichtig und ich freue mich, dir von meinen Gedanken zu berichten. Alles Liebe, Diana x."Poplak selbst starb 2005, nun wird das wertvolle Schriftstück von einem privaten Sammler verkauft. Genügend Interessenten gibt es sicherlich für dieses Artefakt aus dem traurigen Leben der allseits beliebten Prinzessin.