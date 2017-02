Prinzessin Madeleine schreibt ein Kinderbuch

Glamouröser Auftritt Herzogin Kate zog bei den BAFTAs alle Blicke auf sich

Gegenüber der schwedischen Zeitung "Expressen" verriet die 34-Jährige: "Ich arbeite an einem separaten Projekt, meinem Buchprojekt. Es ist ein Kinderbuch. Ihr seht bald, was es ist. Im Moment kann ich nur sagen, dass es spaßig ist."In Madeleines Leben spielen neben ihrem Ehemann Chris O'Neill und den zwei Kindern Leonore (2) und Nicolas (1) Bücher eine große Rolle. Die glamouröse Prinzessin erzählte: "Zuvor hatte Leonore nicht wirklich genug Geduld, aber jetzt will sie mehr und mehr Bücher, was sehr toll ist. Es ist ein angenehmer Moment, den man zusammen hat."