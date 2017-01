Queen Elizabeth im Visier Wachmann richtete Waffe auf die Queen: So reagierte sie

Queen Elizabeth II. in Schottland (Foto: Reuters)

Gemeinsam mit Prinz Philip wurde die Queen standesgemäß in einer schwarzen Rolls Royce Limousine zur St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham chauffiert.Es war das erste Mal seit rund einem Monat, dass sich die 90-Jährige in der Öffentlichkeit zeigte. Nachdem sie rund um die Weihnachtsfeiertagen an keinem Kirchenbesuch der Royals teilnahm, herrschte in Großbritannien Sorge um ihren Gesundheitszustand.