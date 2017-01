Ein von Expressen Kungligt (@expressenkungligt) gepostetes Foto am 24. Jan 2017 um 8:20 Uhr

Schwedische Royals Weihnachtsgrüße von Prinzessin Estelle & Prinz Oscar

Victoria ist begeistert Schweden-Baby: So groß und schwer ist der blonde Bub

Denn eigentlich war das herzige Bild von Kronprinzessin Victoria Prinz Daniel und den Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oscar für eine Postkarte ausgewählt worden und sollte daher nicht schon vorab erhältlich sein."Einige Bilder machen wir nur für exklusive Postkarten für den 'Slottsboden'. Dies ist so ein Bild", erklärte die Hofsprecherin Ulrike Näsholm auf Nachfrage der Zeitung "Expressen"."Slottsboden" ist ein Souvenirladen im königlichen Schloss in Stockholm. Dort erhält man neben Postarten mit Bildern der Royals auch Schmuck oder Porzellan mit Mustern der königlichen Sammlung.Der Hof erklärte gegenüber der schwedischen Zeitung, woher das Foto eigentlich stammt: "Das Bild wurde im Herbst von Anna-Lena Ahlström aufgenommen", sagte die Sprecherin der Königsfamilie.Besonders ins Auge fällt das blau-weiß gestreifte Kleid, dass die Kronprinzessin auf dem Familien-Foto trägt. Das Dolce & Gabbana-Dress trug die zweifache Mutter bereits beim Gottesdienst anlässlich des 70. Geburtstags ihres Vaters König Carl Gustaf sowie beim Besuch in Italien im vergangene Sommer.