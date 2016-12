Urenkelkind der Königin Zara Tindall, Enkelin der Queen, verliert ihr Baby

An der Hand von Prinz William spazierte George zur St. Mark's Kirche in Englefield. Schwesterchen Charlotte wurde von Herzogin Catherine auf dem Arm getragen.Während sich William nach dem traditionellen Besuch der Weihnachtsmesse vom Priester verabschiedete, lutschte der kleine Prinz seelenruhig an einer rot-weißen Zuckerstange.Die Queen musste die Messe in der Kirche nahe ihres Anwesens in Norfolk in diesem Jahr auslassen. Die 90-Jährige hat wegen einer starken Verkühlung Bettruhe verordnet bekommen.