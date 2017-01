Die Queen dürfte unter Schlafstörungen gelitten haben. Die Königin liebt lange Spaziergänge und machte sich deshalb zu einem Fußmarsch durch ihren Palast auf. Ein Wachmann sah die Silhouette der Monarchin, rief sie in der Dunkelheit an und richtete die Waffe auf sie.Queen Elizabeth gab sich zu erkennen und sah den Humor in der Situation. Laut 'The Times' sagte die Königin zum Wachmann: "Das nächste Mal rufe ich vorher an, damit ihr mich nicht erschießen müsst."Die Queen erholt sich zur Zeit von einer starken Erkältung, wegen der sich die Briten Sorgen um ihre Monarchin machen. Sie versäumte bereits zwei Messen, weil sie so krank war . Das kam bei der pflichtbewussten Königin schon seit drei Jahrzehnten nicht mehr vor.

Übrigens ist die Queen nicht der einzige "Eindringling", den die Wachmänner stellten. 2013 wurde Prince Andrew, der Sohn der Queen bei einem Spaziergang im Park des Buckingham Palace von hinten niedergerissen. Die Wachleute hielten auch ihn für einen Einbrecher. Ob diese Wachleute auch heute noch die Royals bewachen dürfen, ist allerdings nicht bekannt: