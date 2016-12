Ur-Enkel für die Queen Zara Phillips ist mit zweitem Kind schwanger

Die 35-Jährige hatte ihr Kind im Frühling 2017 erwartet, erst Ende November hatte sie bekanntgegeben, dass sie schwanger ist. Es wäre das sechste Urenkelkind der britischen Königin Elizabeth II. (90) gewesen. Tindall, vor ihrer Heirat Zara Philips, hat ein besonders enges Verhältnis mit der Queen. Sie und ihr Bruder Peter sind die ersten Enkelkinder der Queen, sie tragen selbst keinen Adelstitel.Die 35-Jährige, die Prinz Charles als Onkel hat, ist seit Juli 2011 mit dem Profi-Rugby-Spieler Mike Tindall verheiratet. Am 17. Jänner 2014 wurde Mia Grace als Tochter des Paares geboren. Das Paar wird Weihnachten nun traditionell am Landsitz Sandringham in Norfolk verbringen. Der Buckingham Palace gab bekannt, dass die Anreise des Paares sich um einen Tag wegen einer schweren Erkältung der Tindalls verspätete.