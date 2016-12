Ansturm auf Apotheken Grippewelle: Anzahl der Neuerkrankungen explodiert

Die Frauen in der Klinik könnte mit dem Sperma eines falschen Mannes befruchtet worden sein. Ein einziger Mann wurde so zum Vater von 26 Kindern, deren Mütter eigentlich mit ihrem jeweiligen Partner Nachwuchs zeugen wollten.Die Einrichtung in Utrecht gab den Verdacht bekannt, konnte aber noch nichts bestätigen: "Es besteht die Möglichkeit, dass Eizellen mit Sperma befruchtet wurden, das nicht von dem beabsichtigten Vater stammt", so eine Erklärung.Eine Untersuchung der betroffenen Paare soll nun Gewissheit bringen. Informiert wurde 13 Frauen, die nach der Behandlung schwanger wurden. Einige der möglichen "Kuckuckskinder" sind schon geboren worden.