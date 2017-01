Extrem seltener Fall Jugendlicher starb nach Flohbiss an der Pest

Pest und Anthrax Bakterien und Viren in New Yorker U-Bahn entdeckt

BILDER DES TAGES 17.01.2017: Roboter-Prototyp HOSPI von Panasonic versorgt Reisende in einem Hotel nahe des Narita International Airport in Japan mit Getränken und Informationen zu Busfahrplänen. (Foto: Reuters)

Laut den zuständigen Behörden haben sich in den Regionen Atsimo-Atsinanana und Ihorombe insgesamt 68 Menschen mit dem gefährlichen Erreger infiziert. 27 von ihnen sind an der Beulen- bzw. Lungenpest gestorben.Noch stehen einige Labortests aus, zumal wurden weitere 30 Pest-Fälle gemeldet. Die Beulenpest, die durch einen Floh verbreitet wird, der gerne Ratten zum Wirt nimmt, führt zu geschwollenen Lymphknoten.Sollte die Krankheit im Frühstadion erkannt werden, besteht bei Einsatz von Antibiotika eine hohe Heilungschance. Seit dem Jahr 2010 zählte die Weltgesundheitsorganisation WHO rund 500 Pest-Opfer auf Madagaskar.