So kann es aussehen, wenn der Silvesterspaß mit Böllern und Raketen schief geht. (Foto: Twitter/Klinikum Dortmund)

Das Foto der zerfetzten Hand machte seit Mittwoch auf Twitter und Facebook die Runde. Der Tweet war kurzzeitig einer der beliebtesten in Deutschland. Genau das, was das Klinikum Dortmund sich erträumt hatte.Sie wollten mit der drastischen Aufnahme zeigen, was alles passieren kann, wenn man unvorsichtig oder falsch mit Böllern hantiert. Besonders illegal hergestellte Produkte, die nicht geprüft und zugelassen sind, stellen eine Gefahr dar."An alle "Knall-Köppe", die Silvester den Kick suchen: Keine illegalen Böller kaufen! Gruß aus der Unfallklinik!", schrieben sie dazu. Obwohl die Resonanz auf Twitter durchaus positiv war, löschte die Klinik das Foto schnell wieder.Der Grund: Aus Rücksicht auf Menschen, die unverschuldet durch Böller solche Verletzungen erlitten haben, wurde das Posting gelöscht. "Wir wollten niemandem mit dem Posting verletzen, sondern für das Thema unmittelbar vor Silvester sensibilisieren.", entschuldigten sich die Verantwortlichen.