Das Mesenterium (Foto: The Lancet / JC Coffey)

Der gemeinte Körperteil heißt Mesenterium und ist eine Art "Aufhängung" für unsere Darm, er sonst ins Becken hinunterrutschen würde. Das Mesenterium ist lebensnotwendig, darin ist sich die Medizin einig. Ob es als eigenes Organ bezeichnet werden soll, ist allerdings fraglich.Der irische Forscher J.C. Coffey plädiert nun in einem Artikel in der Fachzeitschrift "The Lancet Gastroenterology Hepatology" dafür. Aufgrund der Anatomie und der Funktion des Mesenterium könne man es durchaus als Organ einstufen.Ein Gegenargument, das viele Artzkollegen vertreten: Das Mesenterium ist nicht selbstständig und erfüllt auch keine eigene Funktion. Vielmehr ist es eine Art Stützapparat für den Darm.