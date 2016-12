Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die rund um die Uhr erreichbare Hotline soll als "erste Anlaufstelle" für Patienten fungieren, sagt Ulrike Rabmer-Koller, Vorstandsvorsitzende im Hauptverband der Sozialversicherungsträger, am Donnerstag im "Ö1"-Morgenjournal.Die Bürger sollen Auskunft erhalten, ob eine Behandlung nötig ist und ob im vorliegenden Fall eine Ambulanz, der Hausarzt oder ein Facharzt aufgesucht werden soll. Denn laut Umfragen würden 60 Prozent der Erkrankten eine Ambulanz aufsuchen, obwohl es nicht notwendig ist.Bis 2019 soll die vierstellige Hotline in ganz Österreich eingeführt werden, medizinisches Fachpersonal wie etwa Krankenschwestern sollen dann in den jeweiligen Landeshauptstädten abheben. Es ist jeweils ein Arzt als Backup da, wenn besonders heikle Fragen auftauchen.In Wien werden Anrufer zu einem Callcenter durchgestellt, in Niederösterreich und Vorarlberg wickelt der Ärztenotdienst den Service ab. Künftig soll die Hotline auch in anderen Sprachen wie etwa Türkisch zur Verfügung stehen.Die Kosten in der Höhe von drei Milionen Euro trägt zu einem Großteil die Sozialversicherung, ein kleinerer Teil entfällt auf Bund und Länder.