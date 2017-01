Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Der offizielle Start der Grippewelle wird vom Grippemeldedienst der Stadt Wien mit der 50. Kalenderwoche angegeben, in der 51. Woche waren die Neuerkrankungen alleine in der Bundeshauptstadt mit 11.400 bereits fünfstellig. Dabei stehen wir erst am Beginn der Grippewelle.Zum Vergleich: Der Spitzenwert war im Jahr 2014/15 mit fast 16.000 Neuerkrankungen in der 9. Woche Rekord - in der 51. Kalenderwoche gab es damals aber "nur" unter 8.000.Beobachter sprechen davon, dass es einen dermaßen rasanten Anstieg der Grippefälle zuletzt 1999 gegeben hat. Betroffen ist dabei ganz Österreich, aus allen Bundesländern werden tausende Erkrankungen gemeldet. Die echte Grippe kündigt sich nicht an, sie kommt plötzlich. Fühlte man sich gerade eben noch gesund, treten auf einmal heftige Kopf- und Gliederschmerzen sowie starkes Fieber auf - wie man den Unterschied zu einer Erkältung erkennt, lesen Sie hier