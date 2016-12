Evolution 10 nutzlose Körperteile und 3 Überraschungen

Vor allem die Daten auf Graz zeigen den deutlichen Anstieg, der derzeit bei Influenza-Neuerkrankungen registriert wird. In der Woche bis Weihnachten stieg die Zahl der Neuerkranungen um 447 im Vergleich zur Vorwoche.In Wien wurde die kritische Marke von 9.000 Neuerkrankungen bereits vorletzte Woche erreicht. Die MedUni Wien vermutet, dass die "Dunkelziffer" wesentlich höher liegt. Die Patienten hätten durch den Ärztestreik in dieser Woche nicht zum Arzt gehen können, der die "echte Influenza" festgestellt hätte.Der Höhepunkt der Grippewelle ist laut Experten noch nicht erreicht.Gleichzeitig herrscht gerade ein Ansturm auf Ärzte und Apotheken. Auch weniger schwerwiegende Erkrankungen wie Halsweh, Schnupfen und Erkältungen haben Hochsaison. Allein in Kärnten haben sich in der Woche vor Weihnachten mehr als 600 Menschen krankgemeldet.Vor den Apotheken in Klagenfurt bildeten sich am Stephanitag lange Schlangen, die Bereitschaftsärzte waren im Dauereinsatz.