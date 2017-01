Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Das Geschäft mit der Tüte Kiffer-Facebook "Massroots" geht an die Börse

Kassen zahlen in Deutschland Freigabe von Cannabis auf Rezept beschlossen

Plantage in Chemnitz ausgehoben Cannabis-Geruch zu stark: Spürhund gab auf

Rauchten im Wald Drogen-Papa versorgte 14-jährige Tochter mit Cannabis

Die weltweite Langzeitstudie wurde von mehrere Instituten und Universitäten weltweit durchgeführt. Anhand der vielen Daten konnte mit statistischen Untersuchungen eindeutig bewiesen werden, dass Menschen, die Cannabis in welcher Form auch immer konsumieren, ein um 37 Prozent höheres Risiko haben, an Schizophrenie zu erkranken.Forscher hatten einen Zusammenhang zwischen Kiffen und psychischen Erkrankungen immer wieder vermutet, restlos geklärt konnte es allerdings erst jetzt. Auch konnte ausgeschlossen werden, dass Cannabis-Konsum und Schizophrenie-Risiko nur zufällig gemeinsam auftreten."Diese robusten Resultate ergänzen die zahlreichen Studien auf diesem Gebiet und zeigen, dass die Verbindung zwischen Cannabiskonsum und einem erhöhten Schizophrenie-Risiko eine ursächliche ist", erklärte Studienautor Julien Vaucher vom Universitätsspital Lausanne.Sie seien zudem wichtig für die öffentliche Gesundheit, um über die Risiken des Kiffens zu informieren. Gerade weil diese Substanz eine Welle der Liberalisierung erlebt und zunehmend auch für therapeutische Zwecke verwendet wird, brauche es ein genaues Verständnis der Wirkmechanismen.Die in der Studie verwendete Methode erlaubte allerdings nicht, das Risiko in Abhängigkeit von der konsumierten Menge, der Art von Cannabis, der Art und Weise der Verabreichung oder dem Alter der Konsumierenden zu bestimmen, gab der Forscher zu bedenken.Weitere Studien könnten beispielsweise ermöglichen, Warnhinweise für Gruppen mit hohem Risiko für Schizophrenie oder andere Störungen zu formulieren, so der Lausanner Experte.