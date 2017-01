Spendenaufruf Zu wenig Blutkonserven wegen Grippewelle

Seuche kehrt zurück 27 Menschen an der Pest auf Madagaskar gestorben

Ärgster Virustyp seit langem Grippewelle immer schlimmer: A(H3N2) ist Schuld!

Scans zeigen So wirkt sich Stress auf Herzinfarkt-Risiko aus

Viele Ehefrauen reagieren auf ihren Ehemann "allergisch", aber bei Johanna Watkins (29) aus Minneapolis (USA) ist das kein Scherz, sondern tödlicher Ernst. Denn die Lehrerin leidet am Mastzellaktivierungssyndrom – Zellen, die normalerweise vor Krankheitserregern warnen sollen, schlagen ständig Alarm.2013 hatte das Paar geheiratet: "Wenn ich bei ihr war, musste sie husten", so Ehemann Scott (29). Danach verschlimmerte sich die Krankheit drastisch: Wenn Scott ihr jetzt zu nahe kommt, droht ein Kreislaufzusammenbruch: "Ein Kuss meines Mannes könnte mich töten."Jetzt schirmen sie versiegelte Fenster, Türen und Luftfilter von der Außenwelt ab, Scott darf sie nicht mehr besuchen. Traurig: Wenn sie "zusammen" sein wollen, schauen sie sich in getrennten Zimmern den gleichen Film am Laptop an, tauschen SMS aus.