Als das Mädchen ins Spital eingeliefert wurde, klagte sie über Bauchschmerzen. Tatsächlich fühlte sich ihr rechter Unterbauch, wo sich der Blinddarm befindet, gespannt an und war druckempfindlich.Die Ärzte untersuchten sie, konnten aber keinerlei Entzündungswerte im Blut feststellen. Auch die Blut-, Nieren- und Leberwerte waren normal. Weil das Mädchen weiterhin Schmerzen hatte, entschieden sich die Chirurgen vorsorglich doch zu einer Blinddarmoperation.Als sie die Bauchhöhle der 15-Jährigen öffneten, sah zunächst alles normal aus. Auch der Blinddarm wirkte nicht entzündet. Trotzdem schnitten ihn die Ärzte heraus, da es oft sein kann, dass eine Entzündung erst im Labor zu bemerken ist.Beim Schnitt in das Gewebe passierte jedoch etwas, was sie nicht erwartet hatten: Unzählige weiße, dünne Würmer strömten aus dem Darm. Während der Blinddarm entnommen wurde, schlängelten sich die Tiere durch den Bauchraum der Patientin. Die Ärzte mussten alle Parasiten mit einem Sauger entfernen. Es handelte sich um sogenannte Madenwürmer Sie befallen den Darm des Menschen und kriechen vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden aus dem Anus. Deshalb klagen Patienten oft über Juckreiz und Schlafstörungen.Das Mädchen musste nach der Operation noch zweimal Medikamente gegen die Parasiten nehmen, bis sie geheilt war.