Das sehen die Ärzte in der Notaufnahme wohl auch nicht alle Tage: Ein Mädel mit einer Python im Ohrläppchen. Zugegeben, ihr Ohrloch ist ein bisschen größer als das von Otto Normalverbraucher. Sie trägt "Tunnel", hat sich ihr Ohrloch über mehrere Monate vergrößert.Und schließlich war es so groß, dass sich ihre Schlange "Bart" dachte, da schlüpfe ich durch. Zu früh gefreut! Das Reptil blieb stecken. Tier- und Ohrläppchen-Besitzerin Ashley fand das eigentlich ganz amüsant und postete ein Foto auf Facebook. "Es ging alles so schnell", beschrieb Ashley später den Moment.Alle fragten sich: Wie ging die Geschichte aus? Die Ärzte betäubten Ashleys Ohrläppchen und dehnten es noch mehr aus, damit die Schlange unverletzt befreit werden konnte. Ende gut, alles gut!