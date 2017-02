BILDER DES TAGES 20.02.2017: Der Papst und die Technik. Bei einem Besuch der Kirche Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù in Rom lässt sich Papst Franziskus geduldig von der Selfie-begeisterten Jugend fotografieren. (Foto: Reuters / Remo Casilli)

"Die Masern können lebensbedrohlich sein. Auch für Menschen, die keine Grunderkrankung haben." So ist erst im letzten Jahr ein Kind an Masern gestorben. Grunderkrankung hatte der kleine Patient keine. Klar ist für den Experten, dass das Risiko, das von der Krankheit ausgeht, viel größer ist als ein Impfrisiko, auch wenn es sich bei der Masern-Impfung um einen Lebendimpfstoff handelt. "Dass dieser mehr Nebenwirkungen hat als andere Impfstoffe, leugnet niemand", so Fazekas.Deshalb sollen Kinder unter neun Monaten und Personen mit einem schwachen Immunsystem oder akut Erkrankte nicht geimpft werden. Für Kinder und Erwachsene ist derselbe Impfstoff geeignet. Zwei Teilimpfungen sind nötig. Eltern, die nur eine Impfung haben, können ohne Titerbestimmung jetzt die zweite Teilimpfung nachholen. Es zahlt sich jedenfalls aus: 58 Masernfälle gibt es derzeit in Österreich. Vor Aluminium brauche man sich nicht fürchten, so der Arzt: In der Nahrung ist mehr enthalten als im Impfstoff.