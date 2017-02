Mutter mit 1,8 Promille stillte ihr Baby

Schnell und effektiv So werden Sie Warzen am besten los

Die Nachbarn alarmierten die Polizei: Beamte haben am Samstag eine Familientragödie aufgedeckt. In einer Wohnung fanden sie einen zwei Monate alten Säugling, der von seiner Mutter gestillt wurde. Die Frau (28) hatte 1,8 Promille intus. Ihr Ehemann (32) hatte ebenfalls rund zwei Promille.Die Großmutter war zuvor aus Angst vor ihrem betrunkenen Gatten zu den Nachbarn geflüchtet. Die Eltern des Kindes und der Großvater blieben sturzbetrunken in der Wohnung. Neben dem apathischen Säugling fand die Polizei zwei weitere Kinder (4, 6), die einen verstörten Eindruck machten. Die Geschwister kamen in einer Notstelle unter, das Baby wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Männer waren während des rund dreistündigen Polizeieinsatzes aggressiv und mussten gefesselt werden.