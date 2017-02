Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Laut dem Masernbericht, den das Gesundheitsministerium 2016 anfertigen ließ, sind vor allem Kleinkinder in Österreich nicht ausreichend geimpft. Zusätzlich zu der zu niedrigen Durchimpfungsrate sind viele nur einmal - anstatt den empfohlenen zweimal - geimpft.Das führt dazu, dass Österreich im europäischen Vergleich Schlusslicht ist. Nur Kroatien hat mehr Masernfälle pro 1 Million Einwohner als wir. Während 57 Prozent der Österreicher Impfungen generell skeptisch gegenüberstehen, würden sich 4 Prozent als dezidierte Impfgegner bezeichnen. Zum Vergleich: In Deutschland bezeichnen sich nur ein Prozent der erwachsenen Bevölkerung als Impfgegner.Die NEOS Wien fordern nun, dass jedes Kind, das einen öffentlichen Kindergarten oder eine öffentliche Scule in Wien besuchen will, einen Impfnachweis erbringen muss. Die genauen Forderungen stellt NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger am Mittwoch in einer Pressekonferenz vor.