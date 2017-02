Neues Gesetz: Vergewaltiger können Opfer verklagen

Protest gegen Gesetz in den USA (Foto: Fotolia)

Protest gegen Gesetz in den USA (Foto: Fotolia)

Staatsanwaltschaft ermittelt Frau mit Zwillingen tot, weil Arzt Abtreibung verweigerte

Triumph für Polens Frauen Parlament stimmt gegen Totalverbot von Abtreibung

Besonderer Kritikpunkt: Das gelte auch bei Vergewaltigungsopfern, die vom eigenen Ehepartner missbraucht wurden - oder in Fällen von Inzest.Das Gesetz "Act 45" erschwert Abtreibungen, indem es Schwangerschaftsabbrüche durch chirurgische Eingriffe nur dann erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Aktivisten protestieren und befürchten, Sex-Täter könnten es als Munition gegen ihre Opfer einsetzen. Noch unklar ist aber, ob die Änderungen tatsächlich in Kraft treten, oder vom Höchstgericht gestoppt werden.