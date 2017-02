Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Österreichische Männer leiden statistisch gesehen öfter an Krebs als Frauen. Bei etwas mehr als der Hälfte aller Neuerkrankungen handelt es sich um Darm-, Lungen- Brust- oder Prostatakrebs. Frauen, die Krebs haben, haben am häufigsten Brustkrebs Darmkrebs und Gebärmutterkörperkrebs . Männer leiden am häufigsten an Prostatakrebs , gefolgt von Darmkrebs und Harnblasenkrebs Paradox: Obwohl die Anzahl der Neuerkrankungen steigt, ist das Risiko, an Krebs zu erkranken, geringer geworden. Das liegt an der Alterung der Bevölkerung und der Tatsache, dass die Krebsrisiko mit zunehmendem Alter steigt.20.500 Personen starben im Jahr 2014 (dem neuesten Berichtsjahr) an Krebs. Wie die Statistik Austria errechnete, stieg das relative 5-Jahres-Überleben seit 1994 von 48 Prozent auf 61 Prozent.Von 1983 bis 2014 erkrankten in Österreich insgesamt 1.128.300 Menschen an Krebs. Von diesen Personen waren zum Jahresende noch 330.492 am Leben.